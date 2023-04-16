ردّ السيناريست تامر حبيب، على سؤال عما إذا كان يشعر بالندم والوجع لعدم زواجه بعدما بلغ من العمر أكثر من 50 عاما، دون زوجة ولا أبناء.

وخلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الأحد، ردّ حبيب على السؤال ضاحكا وهو يقول: «عندي كلب».

وأضاف: «أنا ابن وحيد طول عمري.. عمري ما حسيت بالنقص إني مش عندي أخ أو أخت.. الكلب بتاعي بيقولي يا بابا وماما وكل حاجة من غير كلام.. بيقولهالي بالمعنى».

وأشار إلى أن الإنجاب مسئولية كبيرة، قائلا: «فيه مسئولية كبيرة إني أعمل بني آدم.. ممكن أكون جبان.. لما نخلف ابن يعني بنعمل بني آدم ونكون مسئولين عن تكوينه النفسي.. دي مسئولية مرعبة».

ولفت إلى أنه تحمل الكثير من المسئوليات، لكنه وجد من الصعوبة بمكان أن يتحمل مسئولية تكوين إنسان، موضحا أنه يحب خوض هذا التحدي لكنه يظل اختبارا صعبا.