محافظ البنك الأوروبي: لا أتصور عجز أمريكا عن سداد ديونها

قالت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إنها لا تتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، قائلة إن مثل هذه النتيجة ستكون لها عواقب وخيمة على العالم.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت لاجارد لقناة سي بي إس الأمريكية في مقابلة اليوم الأحد: "لدى ثقة هائلة في الولايات المتحدة، لا أستطيع الاعتقاد أنه يمكنهم ترك مثل هذه الكارثة الهائلة أن تحدث".

وأضافت: "إذا حدث ذلك، سيكون له أثر سلبي للغاية ليس فقط على هذه البلاد، حيث ستكون الثقة صعبة، ولكن حول العالم".

وتابعت: "أفهم السياسة، وشاركت في السياسة بنفسي. لكن هناك وقت، يجب أن تسود فيه المصلحة العليا للأمة".