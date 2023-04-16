رئيس حكومة ولاية ألمانية يرغب في مواصلة تشغيل محطة الطاقة النووية بولايته



صرح ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية بأنه يرغب في مواصلة تشغيل محطة الطاقة النووية على مسؤولية الولاية، وطلب من الحكومة الاتحادية تغيير لقانون الطاقة الذرية من أجل تحقيق ذلك.

وقال زودر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لذا تطلب ولاية بافاريا من الحكومة الاتحادية اختصاصا للولاية لأجل تمديد تشغيل محطة الطاقة النووية. طالما أن الأزمة (المتعلقة بإمداد الطاقة نتيجة الحرب بأوكرانيا) لم تنته، وأن الانتقال للطاقات المتجددة لم ينجح، يتعين علينا استخدام أي شكل من الطاقة حتى نهاية العقد".

يشار إلى أن ألمانيا فصلت آخر ثلاث محطات نووية متبقية للطاقة عن الشبكة، منهية بذلك إنتاج البلاد من الطاقة النووية بعد أكثر من 60 عاما.

وأعلن المشغلون أن المفاعلات النووية الثلاثة التي كانت متبقية في ألمانيا، وهي إيسار 2 في ولاية بافاريا وإيمسلاند في ولاية ساكسونيا السفلى ونيكارفيستهايم في بادن فورتنبرج أغلقت يوم السبت.

وكان مقررا في الأساس أن يتم إنهاء تشغيل هذه المحطات الثلاث في نهاية العام الماضي، إلا أنه تم تمديد عملها حتى منتصف أبريل الجاري.