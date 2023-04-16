الاتحاد الأوروبي ينتقد حظر بولندا والمجر لواردات الحبوب من أوكرانيا

انتقد الاتحاد الأوروبي، تحركات بولندا والمجر خلال عطلة نهاية الأسبوع لحظر واردات الحبوب من أوكرانيا، قائلا إن "الإجراءات الأحادية" غير مقبولة وخرق محتمل للسياسة التجارية للتكتل.

وقالت الدولتان المجاورتان لأوكرانيا أمس السبت، إنهما ستوقفان واردات الحبوب وبعض الأطعمة الأخرى لأن الإمدادات الوفيرة أدت إلى انخفاض الأسعار المحلية وتهدد سبل عيش المزارعين المحليين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وجاءت هذه التحركات بعد أسابيع من احتجاجات المزارعين في بولندا، وسيزيد الحظر من التوترات القائمة بين بروكسل والعضوين الشرقيين اللذين يتهمهما الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل بالتراجع الديمقراطي.

وقالت ميريام جارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة والزراعة، اليوم الأحد، إنه من المهم التأكيد على أن السياسة التجارية هي من اختصاص الاتحاد الأوروبي بصورة حصرية وبالتالي، فإن الإجراءات أحادية الجانب غير مقبولة".

وأضافت: "في مثل هذه الأوقات الصعبة، من الأهمية بمكان تنسيق ومواءمة جميع القرارات داخل الاتحاد الأوروبي."

وألقت حكومتا المجر وبولندا باللوم على الاتحاد الأوروبي لبطئه المزعوم في معالجة محنة المزارعين هناك.