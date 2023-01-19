مرتضى منصور يكشف موقف إدارة الزمالك بعد عدم سداد كهربا الغرامة

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنهم أبلغوا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الأيام الماضية، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لم يسدد مبلغ الغرامة الموقعة عليه لصالح القلعة البيضاء.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد قررت في سابق، إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر وتغريمه 2 مليون دولار، بسبب رحيله عن الفريق الأبيض قبل نهاية عقده.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «كهربا أساء لجماهير الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، ولكن أين هي قرارات لجنة الانضباط!».

وتابع: «أعلم أن التحقيق مع كهربا في لجنة الانضباط قد انتهى، ولكن اتحاد الكرة ينتظر لما يلعب السوبر أمام الزمالك والأهلي يتوج بالدوري، وبعد ذلك سيعلن عقوبة إيقافه».

وتطرق للحديث عن شكوى نادي الزمالك ضد كهربا، قائلا: «احنا مش نائمين وأمير أرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأيام الماضية، وأخبرهم بأن اللاعب لم يسدد قيمة الغرامة».

وأتم: «هناك مؤامرة داخل البلد بشأن موضوع كهربا، لن أتحدث عنها الآن إلا بعد إحباطها».