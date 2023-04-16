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عائدات الخطوط التونسية تفوق 95 مليون دولار حتى مارس الماضي

تونس - د ب أ
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 5:25 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 5:25 م

ارتفعت عائدات الناقل الوطني، شركة الخطوط الجوية التونسية، بنسبة 29% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت قيمة عائدات الشركة 292 مليون دينار تونسي (95.6 مليون دولار أمريكي) وفق بيانات نُشرت على موقع بورصة تونس.

وزاد أعداد المسافرين على رحلات الخطوط التونسية بنسبة 24% بواقع 509 آلاف مسافر مقابل 412 ألف في الربع الأول من عام 2022.

وأدى تحسن المؤشرات إلى تراجع مديونية الشركة بنسبة 16% لتصل قيمتها إلى حوالي 251 مليون دولار أمريكي.

وتعمل الخطوط التونسية على التعافي من أزمة مالية مستمرة منذ سنوات في ظل تعثر خطط إصلاحية لتسريح المئات من الموظفين.

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