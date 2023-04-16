رئيس مجموعة فاجنر يشارك مدونة حول نهاية محتملة للحرب في أوكرانيا



أثار يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر" ضجة بمشاركة مدونة حول نهاية محتملة للحرب في أوكرانيا.

والتقطت الكثير من وسائل الإعلام الأوكرانية النص، الذي كتبه بريجوزين (61 عاما)، الذي يقول "من أجل سلطة الدولة ومن أجل المجتمع ، فإنه من الضروري اليوم وضع نقطة سميكة وراء العملية العسكرية الخاصة".

وحتى بعد أكثر من عام من الحرب، مازالت روسيا تصف غزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وأضاف بريجوزين، الذي تم نشر تدوينته على مدونته أمس الأول الجمعة، لكن لم تظهر إلا الآن فقط "البديل المثالي هو إعلان نهاية العملية العسكرية الخاصة وإعلان أن روسيا حققت جميع أهدافها المقررة- وفي بعض الجوانب، حققناها بالفعل".

وشنت روسيا غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير العام الماضي، لكن تم اجبارها على التقهقهر من العاصمة كييف ومدن أخرى. وتحتل القوات الروسية مناطق شاسعة في الشرق والجنوب، بعد أن استولت بالفعل على شبه جزيرة القرم في عام 2014 . ويربط جسر بري، عبر الأراضي الأوكرانية الآن شبه جزيرة القرم بروسيا.

وأضاف بريجوزين "بالنسبة لروسيا، فإنه يوجد دائما خطر احتمال تدهور الوضع على الجبهة، بعد بدء الهجوم المضاد".

ويتوقع الخبراء هجوما أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

وفي رسالته الخاصة، أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالكنيسة الأرثوذوكسية، في عيد الفصح الثاني منذ غزوه لأوكرانيا.

فقد أشاد بوتين بالكنيسة الأرثوذوكسية الروسية بسبب "التزامها النشط بالرحمة والعمل الخيري في مواجهة التحديات الخطيرة" - المتمثلة في تشجيع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا.

وعلى الرغم من عطلة عيد الفصح، استمر القتال في أوكرانيا اليوم الأحد، حيث أسفر القصف الروسي عن مقتل مراهقين اثنين في منطقة "ميكولاييف" خلال الليل، طبقا لما ذكره الحاكم العسكري، فيتالي كيم.