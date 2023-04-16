تموين البحيرة: تحرير 20 محضرا للمخابز المخالفة فى الرحمانية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية الرحمانية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 20 محضرا فى مجال المخابز على النحو التالى: 6 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، و3 مخابز قامو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان، و 5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.