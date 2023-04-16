تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ ذلك لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.

وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.

الشفاء بنت عبد الله العدوية.. أعطاها الرسول رخصة نبوية لممارسة الطب



الشفاء والطب:



أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي الله بتعاليم جاءت في آيات قرآنية كريمة، تضمن صلاح الناس وإصلاحهم في أجسامهم وعقولهم وأنفسهم؛ كما أن رسول الله ﷺ حدث بأقوال تفسر ما جاء في الآيات القرآنية الكريمة وتبينها، وقام بأعمال متصلة بالصحة.



وقد اشتهر عدد من الأطباء والطبيبات ممن عاصروا الإسلام منهم: الحارث بن كلدة الثقفي وابنه النضر بن الحارث، وابن أبي رمتة التميمي، والشمردل بن قباب وضماد بن ثعلبة ومن النساء الشفاء بنت عبد الله القرشية، ورفيدة الأسلمية، وأم عطية الأنصارية وغيرهن.



الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، تكنى أم سليمان، وهي زوجة أبي حشمة بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي، فولدت له سليمان بن أبي حشمة، وكان سليمان فاضلاً ديناً خيراً له مكانة بين رجال الإسلام.



رخصة طبية نبوية:



الشفاة صحابية جليلة القدر عُرفت بالفضل، وجودة العقل والرأي، أسلمت قديماً مع السابقات الأول، فكتبت لها أسباب السعادة، وفازت بفضيلة السبق إلى الإيمان، كما فازت بالسَّبق إلى الهجرة فكانت من المهاجرات الأول أيضاً، وبايعت النبي مع من بايع من نساء الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.



وكانت الشفاء رضي الله عنها إحدى النساء والقرشيات ممن يعرفن الكتابة والقراءة - وكن قليلات - ولهذا السبب فقد تربعت في عالم الشهرة بين قومها، وقادها هذا إلى معرفتها لبعض الأسرار في علم الطب والرقية وما يتعلق بهما من المعارف عصر ذاك.



ولما أسفر الإسلام بنوره رخص رسول الله في الرقية من الحمة والعين والنملة، وكانت الشفاء ترقي في الجاهلية، فلما أسلمت أضحت تهتدي بنور الإسلام وأتت رسول الله ﷺ تستأذنه في متابعة عملها.



فقد أورد ابن القيم رحمه الله أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية من النملة، فلما هاجرت إلى النبي، وكانت قد بايعته بمكة قالت: يا رسول الله ! إني كنتُ أرقي في الجاهلية من النَّمْلة، وإني أريد أن أعرضها عليك، فعرضت عليه فقالت: بسم الله صلت حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحداً، اللهم اكشف البأس رب الناس.



قال ﷺ: فكانت ترقي بها على عود سبع مرات، وتقصد مكاناً نظيفاً، وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق، وتطليه على النملة، وبهذه الرخصة النبوية تابعت الشفاء مهنتها وكانت تعلمها للنساء.



مكانتها وفضلها:



للشفاء مكانةً سامية فى عالم الصحابيات، حيث كان لها مكانة خاصة عند رسول الله، وذلك لمؤهلات إيمانية كانت تتمتع بها، ذكر هذا كتاب التراجم فقالوا: أسلمت الشفاء قبل الهجرة، فهي من المهاجرات الأول، وبايعتِ النبي، وكانت من عُقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله ﷺ يأتيها ويقيل عندها، وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزاراً ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم.



كما كانت للشفاء منزلة عظمى عند أمهات المؤمنين رضي فكانت تدخل على أم المؤمنين حفصة، وتزورها في الأحايين والأوقات، وتعلمها الكتابة، وقد أمرها النَّبي أن تعلم حفصة زوجه رقية النملة والكتابة، أخرج هذا أبو داود رحمه الله بسنده عن الشفاء أنها قالت: دخل علي رسول الله وأنا عند حفصة فقال لي : "ألا تعلمين هذه ـ أي حفصة - رقية النملة كما علمتيها الكتابة".



وكان رسول الله يكرم الشفاء ويصلها، فقد أقطعها عليه الصلاة والسلام داراً بالمدينة، فنزلتها مع ابنها سليمان بن أبي حثمة.



مع الفاروق رضي الله عنه:



للشفاء مكانة كريمة عند الفاروق عمر الذي كان يقتفي بذلك أثر الرسول، فكان يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئاً من أَمر السوق.



وكان للشفاء مع عمر رضي الله عنهما مواقف رائعة تشير إلى مكانتها، وإلى إكرامها إياها، كما تشير كذلك إلى تعظيم عمر لرسول الله ﷺ وإجلاله واحترامه، فقد أوردت المصادرُ الموثوقة شيئاً من هذا فقالت: أرسل عمر بن الخطاب إلى الشّفاء بنت عبد الله العدوية أن اغدي علي، قالت: فغدوتُ عليه فوجدتُ عاتكة بنتَ أسيد بن أبي العيص ـ رضي الله عنها ـ ببابه، فدخلنا فتحدثنا ساعة، فدعا بنمط - ثوب - فأعطاها إيَّاه، ودعا بنمط دونه فأعطانيه.



قالت: فقلتُ يا عمر! أنا قبلها إسلاماً، وأنا بنت عمك دونها، وأرسلت إليَّ وأتتك من قِبَلِ نفسها، قال عمر: ما كنت رفعت ذلك إلا لك، فلما اجتمعتما تذكرتُ أنَّها أقرب إلى رسول الله.



الشفاء والحديث النبوي:



من الحسناتِ التي تضاف إلى سجل الصّحابية الجليلة الشفاء، أنَّها روت عن النبي وعن عمر بن الخطاب، وروى عنها ابنها سليمان وحفيداها أبو بكر وعثمان ابن سليمان، وكذلك مولاها أبو إسحاق وحفصة أم المؤمنين.



ومن مروياتها، أنَّ رسول الله سئل عن أفضل الأعمال فقال: "إيمان بالله وجهاد في سسله وحج مبرور".



وظلت الشفاء رضي الله عنها تتابع حياة العلم والعمل، والزهد والعبادة إلى أن لقيت ربها في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ نحو سنة 20 هـ رضي الله عنها.