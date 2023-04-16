البرلمان العربي يرحب بإطلاق عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

رحب البرلمان العربي بإطلاق عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وثمن البرلمان العربي في الوقت ذاته الجهود العربية التي بذلت لإتمام هذه الخطوة وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي تأتي في إطار المساعي العربية الحثيثة لتهدئة الأوضاع في اليمن، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة، والتي تأتي في توقيت هام للعمل للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، معربا عن أمنياته أن يتم البناء عليها للتوصل إلى تهدئة شاملة تضع اليمن على طريق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

كما أكد البرلمان العربي دعمه التام لكافة الجهود العربية والدولية التي تساهم في عودة الاستقرار لليمن، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني.