البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة على تهنئة الأقباط بعيد القيامة

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتهنئته لجموع الأقباط بعيد القيامة المجيد.

كما قدم البابا تواضروس - في كلمته خلال قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم مساء اليوم السبت، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، ورجال القضاء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجميع الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى ومبادرة حياة كريمة وكافة الائتلافات الشبابية.

وقال البابا: أهنئكم جميعا بعيد القيامة المجيد في عام 2023 نحتفل بالقيامة المجيدة بعد هذا الصوم الطويل، الصوم المقدس والذي امتد إلى 55 يوما.

وتابع: إن مناسبة عيد القيامة نحتفل بها كل عام في عيد القيامة المجيد ويمتد احتفالنا إلى 50 يوما تسميها الخماسين المقدسة.. في الحقيقة إن عطايا القيامة عطايا كثيرة جدا في حياة الإنسان، وأود أن أتحدث معكم عن عطية من العطايا الغنية هي عطية العين الإيجابية للحياة، الإنسان خلق له الله العين كعضو للنظر خلق له عينان في وجهه لكي ينظر إلى الحاضر وينظر إلى المستقبل ولم يخلق له عيناً في الخلف حتى لا ينظر إلى الماضي جعله ينظر إلى الأمام دائما، وهذه العين على الرغم اننا نشترك جميعا في تركيبها، التركيب الفسيولوجي والتركيب التشريحي، ولكن نظرة العين تختلف من واحد إلى آخر لنفس الشيء لذلك العين الإيجابية للحياة تتميز بثلاث ميزات.

واستطرد: الميزة الأولى أنها عين واقعية تنظر للأمر في واقعيته وفي حدوده وفي شكله وليس في الخيال وتنظر للأمر في واقعيته، إنه أمر واضح أمام الإنسان ولا يحتمل أي تأويل، الجانب الآخر للنظرة الإيجابية للحياة، انها نظرة إنسانية يعني يجب أن تشتمل نظرة الإنسان للأمور على عمل الرحمة لأن عكس الرحمة توجد القساوة والقساوة امتلأت بها قلوب كثيرة في العالم ولذلك نظرتها ليست نظرة إنسانية.

والجانب الآخر للعين، يجب أن تكون النظرة متكاملة وليست نظرة متناقصة، كما تدرون جميعاً اننا نقول الكوب الذي فيه جزء من الماء، هذا الكوب ممتلئ أم ناقص؟ البعض يراه كوباً ممثلاً من الماء، هذه نظرة إيجابية ونظرة متكاملة والبعض يراه كوبا ناقصاً، وبالتالي هذه نظرة سلبية.. هذه الأمور، النظرة الواقعية والنظرة الإنسانية والنظرة المتكاملة، تشكل جميعها العين الإيجابية للحياة.