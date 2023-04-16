قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة اليوم الأحد؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، وامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع الحرارة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة، موضحة أن الأجواء حارة نهارًا، على أغلب المحافظات الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وأشارت إلى أن الأجواء تتراوح ما بين مائلة للحرارة إلى مائلة للدفء نهارًا على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط، منوهة أن الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ ليلًا بمجرد غياب أشعة الشمس.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الأجواء تتراوح ما بين باردة إلى مائلة للبرودة على أغلب المحافظات ليلًا، قائلة إن الصغرى تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة على القاهرة.



ونوهت أن ارتفاع الحرارة مستمر على مدار الأسبوع الجاري، ويبلغ ذروته يوم الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة تصل إلى 33 درجة.



ولفتت إلى أن الحرارة تنخفض بشكل تدريجي وتعود للمعدلات الطبيعية والأجواء الربيعية المائلة للحرارة نهارًا، اعتبارًا من يوم الأربعاء، معلنة أن المواطنين بإمكانهم تخفيف نوعية الملابس خلال فترة النهار.



وشددت على أهمية اصطحاب جاكيت عند الخروج من المنزل خلال فترات المساء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة التي تمتد ما بين 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، ومتابعة النشرة الجوية بصورة يومية.



