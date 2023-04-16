علق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على رفضه دخول ابنته «دينا» الوسط الفني، قائلا: «أنا محبتش إن ولادي يمشوا في السكة دي.. لأنها طريقها مليء بالأشواك والصعوبات».

ورد خلال لقاء لبرنامج «المنسي» المذاع عبر شاشة قناة «هي» مساء السبت، على تصريحاته السابقة المنسوب له بشأن رفض دخول بناته الوسط الفني، والتي برر رفضه فيها قائلا: «أنا فلاح.. ومحبش بناتي يدخلوا الوسط الفني»، مشيرا في الوقت ذاته إلى إشادة الملحن رياض الهمشري؛ بصوت وموهبة ابنته الغنائية.

وأضاف أن رأيه كان استنادا إلى منظور آخر لا يتعلق بالنشأة الريفية - ولكن لصعوبة المشوارالفني – موضحا أن المشوار الفني للفتيات؛ أكثر صعوبة.

وعلي صعيد حياته الشخصية قال: «أنا مدلع على الآخر، ربنا رزقني بـ 4 بنات ومامتهم بحبهم آوي، وهما أصحابي ودائما يدعموني وآخرها انتخابات النقابة»، موضحا أن دخوله النقابة المهن الموسيقية على مقعد العضوية؛ جاء بعد فترة ابتعاد منذ 2019 عن المهنة.

وأضاف أنه يشعر دائما بمساندة الله له في حياته، معقبا: «أمي -الله يرحمها- كانت دائما تقول لي (الكريم لا يضام)، وأنا بشعر طوال الوقت أن ربنا بجانبي لأني عمر ما تخليت عن شخص محتاج حاجة ووقفت مع الكل»، لافتا إلى اختياره تولي لجنة الخدمات بنقابة الموسيقيين؛ لمساعدة الآخرين والتواصل معهم.