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الصليب الأحمر: استمرار عمليات الإفراج عن المحتجزين في اليمن

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 11:19 ص

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، استمرار عمليات الإفراج عن المحتجزين ضمن المرحلة الثالثة لاتفاق تبادل الأسرى في اليمن.

وقالت اللجنة الدولية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن طائرة تحمل 48 محتجزا حوثيا أنطلقت من مأرب إلى صنعاء، مشيرة إلى وصول طائرة تحمل 42 محتجزا تابعا للحكومة الشرعية إلى مأرب من صنعاء.

وأضافت اللجنة أن هناك مزيدا من الرحلات الجوية التي تحمل المحتجزين.

وبدأت أول أمس الجمعة، عملية تبادل الأسرى بين أطراف الصراع في اليمن، على أن تستمر حتى اليوم الأحد.

وفي 20 مارس الماضي، تم توقيع اتفاق بين الحكومة والحوثيين، للإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، بعد مشاورات عقدت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.


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