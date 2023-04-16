كشف تامر حبيب الكاتب والسيناريست، عن أحد المسلسلات التي كانت من تأليفه، وندم عليه بعد عرضه للجمهور.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه ندم على مسلسل «لعبة النسيان»، والذي عُرض في رمضان 2020، وذلك بسبب أزمة كورونا وبعض المشاكل الإنتاجية نظرًا للظروف، لذلك هو غير راضي على النتيجة النهائية للمسلسل.

وعن رأيه في كلًا من الفنانة دينا الشربيني ومي عمر، قال إن الشربيني موهبة فنية عظيمة، والدليل نجاحها الأخير في مسلسل "كامل العدد" بعيدًا عن أي تدخلات، ويرى أن الفنانة مي عمر ممثلة جيدة رغم عدم عملهما سويًا.

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان"، الذي سبق عرضه في رمضان 2020، كان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داوود، وأحمد صفوت وإنجي المقدم، ومن إخراج أحمد شفيق.