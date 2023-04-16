محافظ جنوب سيناء يتفقد التشطيبات النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التشطيبات النهائية الجارية بمضمار الهجن والفروسية بشرم الشيخ، ويبذل الجميع جهود مكثفة استعدادًا لانطلاق للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، المقرر أن يشهده كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المحافظ أنه جاري أعمال التجميل، والزراعات، واللاند سكيب، وتركيب عدد من الجداريات بالقرية التراثية المقرر افتتاحها على هامش انطلاق المهرجان.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن، وذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث بشرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أنه جاري إنشاء القرية التراثية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون إضافة لمضمار الهجن.

كما افتتح محافظ جنوب سيناء، اليوم أعمال تطوير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ، وتفقد السيارات والمعدات بها، وحالة كل منها.

وأكد المحافظ أعمال الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، واطلع على أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة للمعدات.

وأشاد بأعمال التطوير التي جرت، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتعطل منها فوراً، مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمة.