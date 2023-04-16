تبدأ عضلاتك في الشعور بالألم عندما تعمل بشكل متواصل ولا ترتاح، ما يؤدي إلى التهاب المفاصل والعظام.

وتخيل ما يحدث لقلبك إذا لم يحصل على الراحة التي يستحقها بعد العمل لمدة 24 ساعة، حيث يضع ذلك ضغطًا وتوترًا على قلبك، لذا فإن أقل ما يمكنك فعله لمساعدة قلبك على التعافي هو الحصول على قسط كافِ من النوم بانتظام.

وفيما يلي بعض عادات النوم الشائعة التي يمكن أن تعرض قلبك للخطر وتؤدي إلى مضاعفات، وذلك كما نشرها موقع "هيلث شوتس".

- كيف يؤثر النوم على صحة القلب؟

تساعد 8 ساعات من النوم على ضخ القليل من الدم الإضافي للقلب، وذلك لأن الجسم يكون في حالة راحة ويستخدام كمية أقل من الدم لأداء الوظائف اليومية، ويعد الليل فرصة مثالية للشفاء، والإصلاح، والاستعادة، وإذا لم يحدث هذا الشفاء بشكل صحيح، فمن الواضح أن إصلاحنا والتخلص من السموم والشوائب لن يحدث، ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات ثم أمراض.

* عادات النوم التي تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب:

- ساعات نوم غريبة

قد يؤدي عدم الحصول على قسط كافِ من النوم إلى تعريضك أنت وقلبك للخطر، حيث وجد الباحثون أن البالغين الذين لديهم عادات نوم غير متسقة كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى مثل ضعف الدورة الدموية في الجزء السفلي من الجسم.

- قضاء الكثير من الوقت على الشاشات الذكية

يقضي الكثير من الناس وقتًا طويلاً على شاشاتهم في هذا العصر الرقمي، مما يزعج إيقاعهم اليومي ودورة نومهم واستيقاظهم، ويمكن أن تؤدي دورة النوم والاستيقاظ المضطربة إلى اضطراب الهضم، خاصةً عند تناول الطعام أثناء النظر إلى التلفزيون أو الهاتف أو أي شاشة رقمية أخرى.

*كيف تحصل على نوم جيد ليلاً وتجنب الإصابة بأمراض القلب؟

- التنفس بشكل صحيح

يمكن أن تعمل كميات كبيرة من الهواء على تسهيل الدورة الدموية وتحسينها، ويمكنه أيضًا تحسين السعة الحيوية للأكسجين في رئتيك وتشبع الأكسجين على الفور، وذلك عن طريق الشهيق والزفير ببطء من خلال الأنف والزفير من خلال الفم.

- ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين المنتظمة على النوم بشكل أفضل وتحسين وظائف القلب.

- تناول الطعام بشكل جيد

يجب الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن للوقاية من أمراض القلب، وإذا كنت ترغب في علاج اضطراب قلبك ومساعدة ضربات قلبك على العودة إلى طبيعتها، فعليك اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية من الألياف والبروتين والمعادن والفيتامينات.