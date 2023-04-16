إنتر ميلان يستأنف على عقوبة لوكاكو

قرر نادي إنتر ميلان اليوم الأحد، الاستئناف على قرار إيقاف مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان لوكاكو حصل على بطاقة صفراء ثانية في مواجهة يوفنتوس بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بداعي احتفاله الاستفزازي لجمهور البيانكونيري، عقب إحراز هدف التعادل لإنتر.

وطرد لوكاكو عقب إحراز هدف التعادل مباشرة، وبالتالي لن يتمكن من خوض مباراة الإياب ضد السيدة العجوز.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، استأنف إنتر بشكل رسمي، اليوم الأحد، على قرار الإيقاف، بداعي أن لوكاكو يحتفل دائما بأهدافه بتحية عسكرية مع وضع إصبعه على الشفاه، حتى مع منتخب بلجيكا.

وأشارت الشبكة إلى أن من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الإيطالي على أي استئناف يتعلق ببطاقة صفراء أو حمراء، باستثناء وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب.