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الكويتي مشاري النجم يستعد للمشاركة في تصوير فيلم the misfits 2


نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 3:40 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 3:40 م

يستعد المخرج والمصور الكويتي مشاري النجم للسفر إلى هوليوود، للمشاركة في تصوير الجزء الثاني من فيلم the misfits، حيث سبق وساهم في الجزء الأول من الفيلم.

وقال النجم في بيان صحفي، أنه سعيد بالفرصة التي منحت له لإظهار موهبته وإبداعه في عالم السينما العالمية، خاصة وأنه سبق وشارك في تصوير العديد من الأفلام العالمية.

وذكر أن فيلم the misfits 2 ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والإثارة، حيث يواصل سرد قصة المجرم الشهير ريتشارد بيس بعد تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديين، ليجد نفسه عالقًا في عملية سرقة ذهب متقنة معدة بأن يكون لها آثار بعيدة المدى على حياته وحياة عدد لا يحصى من الآخرين.

وقال إنه يستعد للسفر إلى هوليوود قريباً، للانضمام إلى طاقم عمل فيلم the misfits 2، لافتا إلى تحمسه للتجربة الجديدة والمثيرة، وأنه يأمل أن يحقق نجاحاً كبيراً، وأن يكون سفيراً للكويت في هوليوود.

وتابع مشاري النجم، أن الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ريني هارلن، وﺗﺄﻟﻴﻒ جايسون كويك وكيرت ويمر، وبطولة النجم بيرس بروسنان، جيمي تشونج، تيم روث، هيرميوني كورفيلد، نيك كانون، وجونزالو مينندز.


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