مندوب مصر لدى الاتحاد الإفريقي يستعرض أولويات الرئاسة المصرية للنيباد

استعرض سفير مصر لدى إثيوبيا المندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي الدكتور محمد جاد، أولويات الرئاسة المصرية للنيباد، باعتبار الوكالة هي الذراع التنموية للاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه لسفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي وذلك في إطار الجهود المصرية لمتابعة مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة والإعداد لخارطة عمل الاتحاد خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم /السبت/ - ان السفير المصري أكد، خلال المقابلة، على التزام مصر بتنفيذ مخرجات قمم الاتحاد الأفريقي.

وتناول توقيع اتفاق استضافة وكالة الفضاء الأفريقية المقرر استضافتها في مصر، معربا عن تطلع مصر لاتخاذ المفوضية لخطوات تشغيل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد الصراعات بشكل كامل، وبما يمكنه من الاضطلاع بدوره ومسئولياته المنتظرة في دول القارة الإفريقية.

وسلط الضوء على خطط الرئاسة المصرية في الإسراع بتنفيذ أهداف أجندة 2063، وهي تدخل عقدها التنفيذي الثاني (2023-2032) والترويج للاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة الحرة في دول القارة الإإريقية، إلى جانب السعي نحو تدعيم القدرات والموارد البشرية داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، ثمن رئيس المفوضية التعاون والتشاور المستمرين مع مصر في قضايا الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بأولويات دول القارة، مؤكداً تطلعه لاستمرار هذا التعاون والجهود المصرية في دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما أكد التزام المفوضية بالإسراع نحو تشغيل أجهزة ومكاتب الاتحاد الإفريقي في مصر، في أسرع وقت ممكن؛ بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم القارية على النحو المأمول.

وأبدى تطلعه لتعزيز تعاون المفوضية والاستفادة من الخبرات المصرية المالية والإدارية في تطوير آليات عمل الاتحاد الإفريقي.

وتناول اللقاء أهم القضايا المطروحة على أجندة السلم والأمن في القارة الإفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية قرار قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة بشأن التوصل إلى توافق لاعتماد مساهمات دول شمال إفريقيا في صندوق السلام؛ وهو ما أشاد به رئيس المفوضية "فقيه" في ظل الحاجة الملحة للاستفادة من الصندوق، فضلاً عن التشاور بشأن كيفية الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاق على التمسك بالتوافق الإفريقي إزاء تمويل عمليات دعم السلام في القارة.