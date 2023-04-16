لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي: قلقون من اندلاع القتال في السودان

أعرب كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب مايكل مكول، والنائب جريجوري ميكس عن قلقهما من اندلاع القتال في السودان.

وقال مكول وميكس - في بيان صحفي مشترك، أوردته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ - "ندعو القوات لحماية المدنيين العالقين وسط هذا القتال وندعو لوقف فوري لإطلاق النار".

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش - في بيان آخر - إن الأمين العام يُدين بشدة اندلاع القتال الذي شهدته السودان.

وأوضح المتحدث، أن جوتيريش اتفق مع رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، على تنسيق جهودهما للعمل على وقف تصعيد فوري للأزمة.