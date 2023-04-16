 لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي: قلقون من اندلاع القتال في السودان - بوابة الشروق
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لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي: قلقون من اندلاع القتال في السودان

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 2:23 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 2:23 ص

أعرب كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب مايكل مكول، والنائب جريجوري ميكس عن قلقهما من اندلاع القتال في السودان.
وقال مكول وميكس - في بيان صحفي مشترك، أوردته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ - "ندعو القوات لحماية المدنيين العالقين وسط هذا القتال وندعو لوقف فوري لإطلاق النار".
وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش - في بيان آخر - إن الأمين العام يُدين بشدة اندلاع القتال الذي شهدته السودان.
وأوضح المتحدث، أن جوتيريش اتفق مع رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، على تنسيق جهودهما للعمل على وقف تصعيد فوري للأزمة.


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