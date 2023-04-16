محافظ أسوان يوجه بتنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، علاوة على مسئولي جهات الولاية والجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المتواصلة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات أولًا بأول مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفين.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي جهات الولاية بسرعة الانتهاء من إعداد حصر وبيان شامل لأعداد حالات التعدي وتصنيفها سواء كانت بسيطة أو متوسطة وغيرها، بالإضافة إلى سرعة التنسيق مع مديرية الأمن من أجل إعداد الجدول الزمني للتعامل وتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بهذه التعديات، وذلك ضمن المراحل الثلاثة التي ستضمنها أعمال الموجة 21 بداية من يوم 29 أبريل الحالي، وحتى 14 يوليو القادم.

وأشارت السكرتير العام للمحافظة، إلى أنه بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، سيتم تنفيذ فعاليات الموجة 21 على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من يوم 29 أبريل الحالي، وحتى يوم 19 مايو المقبل.

وتستهدف هذه المرحلة إزالة حالات التعدي البسيطة وفي المهد، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو المقبل وحتى 16 يونيو القادم وتستهدف إزالة حالات التعدي المتوسطة.

فيما ستبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو القادم، وتستهدف إزالة الحالات المتوسطة وبعض الحالات التي تقام عليها دراسات أمنية.