 بعد تداول الفيديو عبر فيسبوك.. ضبط شخص يستعرض بسلاح ناري في الفيوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تداول الفيديو عبر فيسبوك.. ضبط شخص يستعرض بسلاح ناري في الفيوم

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 12:37 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو لقيام أحد الأشخاص باستعراض سلاح ناري بحوزته بمحافظة الفيوم.

بالفحص والتعامل الفني، تبين قيام شخص، له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة"- مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم - بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (سلاح نارى"طبنجة"). وبمواجهته اعترف بأنه ذات السلاح الناري الذي ظهر به بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.


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