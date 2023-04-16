نائب محافظ المنيا يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

زار الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عددا من الكنائس بمدينة المنيا ومراكز جنوب المحافظة، شملت ديرمواس وملوي وأبوقرقاص، وذلك لتقديم التهنئة للمسيحيين بعيد القيامة المجيد.

رافق نائب المحافظ خلال زيارته اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، وعامر طه رئيس مركز ديرمواس، وتاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، واللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، والدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية، والدكتور هاني عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ.

بدأت زيارة نائب المحافظ بتقديم التهنئة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة ديرمواس، وكذلك مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة ملوي، ودير الماري مينا بأبوقرقاص.

كما قدم نائب المحافظ التهنئة بعدد من كنائس مدينة المنيا، شملت مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك.

وأكد نائب المحافظ، اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة لتجديد ودعم أواصر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.