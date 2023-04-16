الرئيس الأوكراني يطالب الناتو بضمانات أمنية لبلاده

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى ضمانات أمنية لبلاده قبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليتوانيا المقررة في يوليو.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو اليوم السبت: "ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا، هناك حاجة حتى قبل أن ننضم إلى الحلف"، كما تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذه القضية.

ويريد زيلينسكي تسريع الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي، ومع ذلك فإن الشرط الأساسي للانضمام إلى الناتو هو أن الدولة المرشحة يجب ألا تكون متورطة في صراعات ونزاعات دولية حول الحدود.

وبدأت الحرب الأوكرانية الروسية في فبراير من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي للحرب، هو خروج أوكرانيا من مجالها إلى الغرب وربما الانضمام إلى الناتو.

كما أحيا زيلينسكي ذكرى ضحايا الهجوم على مدينة سلوفيانسك شرقي البلاد أمس الجمعة، ووفقا للأرقام الرسمية، قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا حتى مساء اليوم السبت، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، ولا يزال البحث مستمرا عن المفقودين.