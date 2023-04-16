العاهل الأردني يعود إلى عمان عقب زيارة رسمية إلى اليابان وبريطانيا

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فجر اليوم الأحد، إلى العاصمة عمان، عقب زيارة رسمية إلى اليابان وبريطانيا.

وكان الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قد توجهوا - الأسبوع الماضي - إلى اليابان في زيارة رسمية، وأجرى العاهل الأردني مباحثات مع مسؤولين يابانيين، قبل أن يتوجهوا إلى بريطانيا.

وحضر العاهل الأردني الجمعة، الحفل الرسمي رقم 200 لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة.

وتابع العاهل الأردني - يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد - مراسم تخريج فوج الضباط، الذي أقيم تحت رعاية الملك تشارلز الثالث.

وتضمنت المراسم تسليم العلم الملكي الجديد للأكاديمية الذي يحمل شعار الملك تشارلز الثالث، واستعراضا بالمسير البطيء والمسير العادي.

وبعد انتهاء الاستعراض، ألقى الملك تشارلز الثالث كلمة للخريجين وطابور الاستعراض، أشار فيها إلى أهمية الأكاديمية في إعداد جيل جديد من الضباط، الذين سيخدمون بلدانهم بحرص وتفان.