زيلينسكي: أوكرانيا تحتفل بعيد الفصح بإيمان لا يتزعزع بانتصارها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة إلى الشعب الأوكراني بمناسبة عيد الفصح، عبر فيسبوك، إن أوكرانيا تحتفل بعيد الفصح بإيمان لا يتزعزع بانتصارها.

وأضاف زيلينسكي "نحتفل اليوم بعيد الفصح بإيمان لا يتزعزع بانتصارنا. لقد قطعنا شوطا طويلا بالفعل. وربما سيشهد المستقب أصعب الفترات، وسوف نتغلب عليها. وسنلتقي معا مع بزوغ الفجر، وشروق الشمس على بلادنا كلها"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي "هذا علم (أوكرانيا) باللون الأزرق والأصفر، والذي سيتم رفعه بالتأكيد في كل أراضينا التي منحنا الله إياها، والتي احتلها الأشرار مؤقتا."

وأعرب رئيس أوكرانيا عن ثقته في أن "الشمس ستشرق في الجنوب، وستشرق في الشرق، وستشرق في شبه جزيرة القرم".

يشار إلى أن المسيحيين الأرثوذكس يحتفلون بعيد الفصح هذا العام اليوم الأحد.

ومن ناحية اخرى، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إلى ضمانات أمنية لبلاده قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا المقررة في يوليو.

ويريد زيلينسكي تسريع الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي للانضمام إلى الناتو هو أن الدولة المرشحة يجب ألا تكون متورطة في صراعات ونزاعات دولية حول الحدود.

وتم غزو أوكرانيا من قبل روسيا في فبراير من العام الماضي وهي تدافع عن نفسها منذ ذلك الحين.