القدس: الهجمات ضد المسيحيين تتصاعد

في مقطع فيديو تم تصويره في مكان الحادث، يُسمعُ حارس فلسطيني وهو يصرخ "اتصل بالشرطة" بينما الرجل الذي ألقاه على الأرض ينادي: "لا يُسمح لك بالحصول على أصنام"، و قيل أنه يخضع لتقييم نفسي.

على مر السنين، أصبحت حالات البصق والسب ودفع الكهنة في البلدة القديمة أمرًا روتينيًا. وعلاوة على ذلك، يقول قادة الكنيسة أنه كان هناك المزيد من الإعتداءات الطائفية في الآونة الأخيرة.

يقول المطران ويليم شوملي من البطريركية اللاتينية: "يحدث هذا بسبب كراهية وتعصب وتطرف جزء من المجتمع الإسرائيلي" مضيفاً: "إنها أقلية من الناس".

ويشير إلى أن صعود اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية قد لعب دوراً في زيادة الاعتداءات.

وتضم الحكومة الإسرائيلية الحالية قوميين متطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى سياسات تظهر عدم التسامح مع أولئك الذين لا يشاركونهم دينهم.

يقول المطران ويليام: "لا أعتقد أن استراتيجية الحكومة الجديدة هي مهاجمة الكنائس، لكن الشباب الذين يمارسون هذه الجرائم يشعرون بالحماية بطريقة ما لأن لديهم ممثلين أقوياء في الحكومة".

وتمثل مدينة القدس المقدسة مولد الإيمان المسيحي، ومع ذلك، فقد انخفض عدد المسيحيين الذين يعيشون هنا من ربع السكان قبل قرن إلى أقل من 2٪. فلقد هاجر الكثيرون، هرباً من الوقائع اليومية المؤلمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، باحثين عن فرص أفضل في أماكن أخرى.

بسبب صغر حجم مجتمعهم، يشكو المسيحيون من تأثرهم بشكل غير متناسب بالسياسات الإسرائيلية التي تجعل من الصعب على الفلسطينيين من القدس الزواج من سكان الضفة الغربية المحتلة والبقاء مع عائلاتهم في المدينة.

ليست أعمالاً منعزلة

كما استولى المستوطنون اليهود على المزيد والمزيد من الممتلكات، ويُنظر إلى المستوطنات على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل لا توافق.

يشعر العديد من المسيحيين أن العداء المتزايد تجاههم يهدف إلى طردهم.