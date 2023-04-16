تحدث الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، خلال حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني «رميم» المذاع عبر شاشة قناة «ON E» السبت، «3» خطوات لتحقيق الإنسان؛ مفهوم التوكل على الله.

وقال إن الشخص الذي يفقد أسباب التوكل بالله يواجه إحدى مشكلتين، الأولى أنه يحمل على كاهله حملا ثقيلا آخذًا بالأسباب دون تقصير -ولكن الحمل يثقل كاهله- مشددا على ضرورة أن يرمي هذا الحمل من على قلبه إلى الله عز وجل، والآخر نقيضة؛ شخص يرمى كل حمولة على الله ويقصر في الأخذ بالأسباب.

وأضاف أن الخطوة الأولى لإعادة بناء التوكل على الله؛ هي تحمل ألم الترقب- الذي يدفع الإنسان- نحو العمل وبذل الجهد ويحثه على التوجه إلى الله بالدعاء، موضحا أن الدعاء والأخذ بالأسباب؛ هما بداية الطريق إلى التوكل.

واستشهد بكلمات السيدة هاجر عندما تركها زوجها نبي الله إبراهيم مع رضيعها في وادٍ غير ذي زرع وليس فيه بشر، فقالت هاجر لإبراهيم عليه السلام: لمن تتركنا هنا؟ فلا يرد عليها! فقالت المرأة المؤمنة : ءالله أمرك بهذا ؟ قال : نعم، قالت: إذًا لن يضيعنا.

وقال إن الهزة التي تصاحب قلب المؤمن أثناء التوكل على الله؛ أمر طبيعي؛ مشددا على ضرورة تحملها بغية الحفاظ على التوكل في القلب وتجنب إدخال الشك إلى الروح.

وأضاف أن الخطوة الثانية لإعادة بناء التوكل على الله؛ هي إدراك الفهم الصحيح لمعادلة التوكل التي تقول إن: «التوكل سعي باجتهاد + اعتماد القلب على الله + تفويض النتائج»، موضحا أن الجمع بينهما يحقق مفهوم التوكل، مشددا من جانبه على ضرورة تحقيق مبدأ السعي، معقبا: «خبط على كل الأبواب؛ علشان وأنت حاطط دماغك على المخدة بليل تقول أنا عملت كل اللي عليا» حسب تعبيره.

ونوه أن الخطوة الثالثة والأخيرة التي تساعد على إعادة بناء مفهوم التوكل على الله في القلب؛ هي المواظبة على أذكار التوكل التي انتهجها الرسول عليه السلام في حياته، والتي من بينها دعاء الخروج من المنزل «بسم الله توكلت على الله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وكذلك أذكار الصباح والمساء التي حث النبي عليه السلام علىها: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك؛ فلك الحمد ولك الشكر»، وأيضا: «اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر؛ فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة».