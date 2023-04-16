فاسكيز: حارس قادش عقد الأمور علينا

يرى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، أن حارس قادش صعّب مهمة فريقه كثيرا رغم الفوز (2-0)، مساء السبت على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.

وقال فاسكيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب أن نكون سعداء. أظهر الفريق وجهه منذ الدقيقة الأولى. خرجنا متعادلين في الشوط الأول، لكننا كنا نستحق هدفًا. خلقنا فرصًا واضحة جدًا، لكن الحارس كان متألقًا".

وأضاف: "الكل يعرف ماذا يعني اللعب في ريال مدريد. يجب المحاولة لتقديم الأداء الأفضل دائمًا، وكل مباراة نهائية".

وحول مواجهة تشيلسي بإياب ربع نهائي دوري الأبطال، علق: "ستكون صعبة في ملعب ستامفورد بريدج، وسنعطي كل ما لدينا".

وأتم: "نحن نعلم أن دوري الأبطال له أهمية كبيرة، لكننا نريد الفوز في جميع المباريات. سنواجه كل شيء حتى النهاية".

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الـ15.