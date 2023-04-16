شرطة أثينا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين إحداهما كانت تعج بالمهاجرين

قالت شرطة أثينا، اليوم الأحد، إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا أمس باليونان، في حادث تصادم لسيارتين بمقدمتيهما إحداهما سيارة دفع رباعي كانت تعج بالمهاجرين.

وأصيب 6 آخرون بجروح خطيرة ووصفت حالتهم بالحرجة.

وكانت السيارة التي تقل المهاجرين، في طريقها من منطقة الحدود التركية اليونانية إلى غربي اليونان، ولكنها انحرفت عن الطريق لتجنب تفتيش الشرطة لها واصطدمت بسيارة أخرى كانت تقل راكبا واحدا.

جدير بالذكر أن عصابات التهريب عادة ما تستغل السائقين القصر من عديمي الخبرة؛ لجلب اللاجئين من المنطقة الحدودية إلى داخل اليونان، وفي حال تم إلقاء القبض عليهم، فإن القصر يمكنهم توقع مواجهة عقوبات أخف.

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم في حوادث مماثلة على طريق إجناتيا السريع بشمال شرق اليونان خلال الأعوام الأخيرة.

ولم تكن هناك معلومات فورية بشأن من كان يقود الشاحنة، أو عمره، أو جنسيات وأعمار الضحايا.