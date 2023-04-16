رئيس وزراء اليابان يستنكر انفجار قنبلة أمس قبل إدلائه بخطاب انتخابي



استنكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد، الهجوم الذي وقع أمس السبت، حيث انفجرت قنبلة القيت تجاهه قبل إدلائه بخطاب انتخابي في مدينة واكاياما بغرب اليابان.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيشيدا القول للصحفيين في مقره الرسمي "لا يمكن التسامح مطلقا تجاه عمل عنيف وقع خلال الانتخابات، حجر الأساس للديمقراطية" وذلك بعد يوم من إلقاء رجل غرض اسطواني انفجر وأطلق دخانا أبيض بالقرب من رئيس الوزراء.

ودعا كيشيدا لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال حملات الانتخابات الفرعية لمجلسي البرلمان المقررة الأحد المقبل، قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو المقبل.

ويأتي الهجوم على كيشيدا بعد أقل من عام على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو الماضي خلال خطاب انتخابي في مدينة نارا قبل انتخابات مجلس المستشارين.