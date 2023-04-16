سوريا تسجل 16 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، أن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 16 هزة أرضية بقدر أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الأحد.

وأوضح المركز في إعلانه على موقع «فيسبوك» أن الهزات المسجلة تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة، حيث سجلت 7 هزات في لواء اسكندرون وشاطئه بقدر تراوح بين 2 و2.9 درجة، وهزة جنوب شرق بيروت بـ41 كم الساعة 14:25 وبقدر 3.6 درجات، وهزة جنوب شرق حماة بـ3 كم الساعة 21:40 بقدر 1.6 درجة، و7 هزات في البر التركي بقدر تراوح بين 2.1 و4.3 درجات.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.