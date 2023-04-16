استكمال المرحلة الأخيرة من عملية تبادل الأسرى في اليمن



استُكملت، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إنه تم إطلاق سراح نحو 200 أسير ومختطف من الجانبين عبر خمس رحلات جوية بين مطار تداوين بمحافظة مأرب(شرقاً)، ومطار صنعاء.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة شملت إطلاق سراح 107 أسرى تابعين للحكومة مقابل الإفراج عن 89 حوثياً.

من جانبها، أكدت مصادر محلية في مأرب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وصول الأربعة الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين منذ ثماني سنوات إلى مأرب عبر طائرة تابعة للصليب الأحمر.

وكانت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قد أصدرت في شهر أبريل عام 2020، حكماً قضى بإعدام الصحفيين الأربعة الأمر الذي قوبل بإدانات دولية ومحلية واسعة.

وشهد مطار تداوين في مأرب احتفال استقبال رسمي وشعبي للأسرى المفرج عنهم، كما شملت الدفعة الأخيرة أقارب نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.

وخلال اليومين الماضيين تم إطلاق سراح نحو 700 أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم 16 أسيراً سعودياً وثلاثة أسرى سودانيين.