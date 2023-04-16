يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافىء على السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

العاصمة الادارية 31 17

6 اكتوبر 31 16

بنهــــا 31 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 30 16

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 30 16

الزقازيق 31 17

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 16

دمياط 24 15

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 31 16

السويس 31 16

العريش 24 14

رفح 24 13

رأس سدر 30 17

نخل 28 12

كاترين 25 10

الطور 30 17

طابا 28 15

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 26 16

العلمين الجديدة 26 15

مطروح 25 14

السلوم 25 16

سيوة 35 16

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 20

سفاجا 32 20

مرسى علم 30 22

شلاتين 30 20

حلايب 28 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 28 19

الفيوم 32 15

بني سويف 32 15

المنيا 32 16

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 20

أسوان 36 21

الوادى الجديد 35 16

أبوسمبل 35 20