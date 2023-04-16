محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال تطوير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ، وتفقد السيارات والمعدات بها، وحالة كل منها.

وأكد المحافظ، على أعمال الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

واطلع المحافظ، على أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة للمعدات، وأشاد بأعمال التطوير التي تمت، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتعطل منها فورا مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمة.

رافق المحافظ حلال الجولة القيادات التنفيذية بالمحافظة وعددا من اعضاء مجلس النواب الشيوخ بجنوب سيناء.