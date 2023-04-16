سفينة كورية جنوبية تطلق طلقات تحذيرية بعد عبور زورق كوري شمالي للحدود البحرية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن سفينة تابعة للبحرية أطلقت طلقات تحذيرية لدفع زورق دورية كوري شمالي للخروج من المياه الإقليمية بعد أن عبر الحدود البحرية الغربية يوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الزورق الكوري الشمالي عبر خط الحدود الشمالي في المياه شمال شرق جزيرة بينجنيونج بكوريا الجنوبية في البحر الأصفر يوم السبت، مما دفع البحرية الكورية الجنوبية إلى إرسال زورق دورية من طراز تشامسوري، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وتابعت هيئة الأركان أنه بعد أن استمر القارب الكوري الشمالي في عدم الاستجابة لتحذيرات كوريا الجنوبية عبر الاتصال، أطلقت السفينة الكورية الجنوبية 10 طلقات تحذيرية بمدفعها الآلي وأجبرت القارب الكوري الشمالي على التراجع.

وقام القارب الكوري الشمالي بعملية التوغل أثناء مطاردة قارب صيد صيني، بحسب مصدر مطلع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه كانت هناك اتصالات بين السفينة الكورية الجنوبية والقارب الصيني خلال العملية، وأن بعض البحارة الكوريين الجنوبيين أصيبوا بجروح طفيفة ويتلقون العلاج حاليا.

ويأتي الحادث في الوقت الذي لا تزال فيه كوريا الشمالية لا تستجيب للإتصالات الروتينية بين الكوريتين من خلال مكتب الاتصال المشترك والخط الساخن العسكري منذ 7 أبريل.