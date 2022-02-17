دياب: محمود عبد العزيز طلبني أمثل معاه ورفضت

قال الفنان دياب، إنه لم يفكر في الدخول بمجال التمثيل بعد شهرته بالغناء، موضحًا أنه كان يطمح لعمل دور بسيط في أحد الأفلام لتعزيز وجوده وشهرته فقط.

وعقب خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسييني، المذاع على القناة «الأولى»، مساء السبت،: « التمثيل مكنش في دماغي تماما وأخري في التفكير كنت بعد ما اشتهر كمطرب اعمل فيلم هزار ويعزز تواجدي كمطرب مش ممثل»- بحسب تعبيره.

وتابع: «كان في ناس حواليا بتشجعني على التمثيل، ومن ضمنهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وطلبني أشتغل معاه في مسلسل باب الخلق وأنا رفضت وخفت أمثل لأني حسيت أني مش جاهز ومعنديش موهبة التمثيل».

ولفت إلى أن أول عمل له في التمثيل كان بمسلسل ساحرة الجنوب، ونجح في الدور الأمر الذي حمسه لاستكمال مشواره في التمثيل وشعر بمتعة لقاء الكاميرا في موقع التصوير ومعايشة شخصية مختلفة عن شخصيته الحقيقة.

يذكر أن مسلسل الوصاية ضمن الأعمال التي تشارك في الجزء الثاني من السباق الرمضاني، والعمل من بطولة كلًا من الفنانة منى زكي، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان جميل برسوم، والفنانة نهى عابدين ، ومن إخراج محمد شاكر خضير.