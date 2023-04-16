الحكومة البريطانية تقدم عرضا نهائيا للعاملين المضربين في مجال الرعاية الصحية

قالت الحكومة البريطانية، إن أحدث عرض لها للأجور بالنسبة للعاملين المضربين في مجال الرعاية الصحية "نهائي"، مع تحذير واحدة من أكبر نقابات التمريض من أن الإضرابات قد تستمر خلال عيد الميلاد بدون اتفاق أفضل.

وقال جريج هاندز، رئيس حزب المحافظين، عن الاقتراح الذي رفضه أعضاء الكلية الملكية للتمريض يوم الجمعة: "إنه عرض كامل ونهائي"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف هاندز في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، إن الدولة تريد أن ترى الردود التي تحصل عليها من المجموعات العمالية الأخرى التي تصوت على حزمة الأجور نفسها قبل أن تقرر ما يجب فعله بعد ذلك.