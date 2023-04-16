أسما إبراهيم تشكر المخرج ميلاد أبي رعد: طلعت كل اللي مكنتش شايفاه في نفسي

وجهت المذيعة أسما إبراهيم، رسالة إلى ميلاد أبي رعد، مخرج برنامجها (حبر سري)، الذي يذاع عبر قناة القاهرة والناس، وذلك من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت أسما في منشورها: "ميلاد أبي رعد مش مخرج بس، لا ده صانع النجوم، قدر في وقت قصير يطلع كل اللي مكنتش شايفاه في نفسي، شجعني وراهن عليا، وقالي انتي حتكوني في حتة تانية".

وتابعت: "فعلا لما الاستاذ يقول للتلميذة ثقي فيا، فعلًا كان أهلا للثقة، دي حكاية حبر سري شكرًا ميلاد شكرًا قناتي وبيتي القاهرة والناس".

ورد المخرج ميلاد أبي رعد عليها: "ربنا دايما يوفقك عشان انتي مجتهدة وشاطرة ودؤوبة وعاوزة تحققي حلمك والنتيجة إنك بقيتي رقم مهم ومؤثر في معادلة تقديم البرامج الكبيرة".

وتابع: "مبروك اسومة الجميلة منورة دايما على شاشة القاهرة والناس، الحمدالله على نعمة النجاح ومن نجاح لنجاح دايما".