شؤون الحرمين تفعل مبادرة إرشاد لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة

فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة "إرشاد" لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمة الإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام وساحاته للمواقع المكانية وإيصالهم وإرشادهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الأحد/ أن المبادرة تستهدف فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن, ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا " تحت شعار " من الوصول إلى الحصول ".

وأشار الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي إلى أن تقديم خدمات إنسانية لتفعيل مبادرة الإرشاد المكاني لخدمة ضيوف الرحمن من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالهم وإرشادهم للمواقع المخصصة، وتوفير كافة السبل لتمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وتفعيل العلاقة التكاملية مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة بالمسجد الحرام لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، كثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرم بأكثر من (60) مبخرة، كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.