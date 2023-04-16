 رئيس وزراء باكستان: نفذنا اشتراطات النقد الدولي ولا مبرر أو عذر لتأجيل حصولنا على قرض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء باكستان: نفذنا اشتراطات النقد الدولي ولا مبرر أو عذر لتأجيل حصولنا على قرض

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 2:49 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 2:49 ص

قال رئيس الوزراء الباكستانى، شاهباز شريف، اليوم السبت، إن باكستان نفذت الاشتراطات التي وضعها صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض، "ولا عذر، أو مبرر لتأجيل حصولنا على القرض".
وأضاف شاهباز - في تصريح صحفي - أن"حصلنا على إتفاق شبه معطل من الصندوق بشأن هذا القرض".
وأعرب عن تفاؤله بأن بلاده ستتخطى قريبا جميع الصعوبات على الرغم من التحديات الضخمة التى تواجهها..قائلا إن" باكستان لم تنشأ لتعيش على الديون ولا لتتصرف كدولة متسولة"، مشيراً إلى أن أجيالها المختلفة وأسلافها قدموا الكثير من التضحيات من أجل الحفاظ على الوطن الباكستانى.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى وضع شروطا للتوصل لاتفاق بشأن القرض الذى تطلبه باكستان، وأن الحكومة الباكستانية بذلت قصارى جهدها من أجل تنفيذ هذه الشروط .
وأوضح أن بلاده سعت من أجل الحصول على دعم مالى من دول صديقة لها ، وأعرب عن إمتنانه للصين والسعودية والإمارات على تعهدها بدعم بلاده مالياً.

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