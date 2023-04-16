تعليم القاهرة: امتحانات نهاية العام في مستوى الطالب المتوسط وخالية من أي تعقيد

اجتمع أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مع موجهي عموم المواد الدراسية؛ للاستعداد لعقد امتحانات نهاية العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية.

شدد موسي على الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوحيد الدرجات للمواد المختلفة؛ حتى يستطيع الكنترول رصدها بكل دقة وسهولة، وأن تكون الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ومباشرة خالية من أي تعقيد.

وأكد موسى أن الامتحانات مسئولية

موجه اول المادة والتعامل المباشر مع مدير عام الإدارة التعليمية، ووجه بضرورة الحيطة والحذر والتأكيد على الدقة في الامتحانات والتصحيح؛ حفاظا على مصلحة الطالب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواعيد عقد الامتحانات والتي تبدأ من ٦ مايو إلي ٢٣ مايو .

وأشار موسى إلى أن طلبة الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت ٦ مايو حتى الاربعاء ١٠ مايو وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس ١١ مايو حتى الثلاثاء ١٦ مايو، وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت ٦ مايو حتى الاربعاء ١٠ مايو، وامتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي، وما يعادله فى الفترة من الخميس ١١ مايو حتى الثلاثاء ١٦ مايو وامتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس ١١ مايو حتى الثلاثاء ١٦ مايو.

وتعقد امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الاربعاء ١٧ مايو حتى الثلاثاء ٢٣ مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت ٦ مايو حتى الأربعاء ١٧ مايو.

وأشار إلى أنه سيتم عقد امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومي الأربعاء الموافق ٣ مايو والخميس ٤ مايو، مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.