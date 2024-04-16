وافق مجلس جامعة طنطا، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من دعاء شوقي محمود الأشقر بكلية الطب، وابتهال عبد السلام أحمدي، وأميمة حلمي عبد الحميد بكلية التربية، وفاتن محمود أحمد السيد بكلية العلوم، وسهام حامد حامد بكلية التجارة، ووليد محمد محمد دغيم بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس، على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من أيمن محمد حسين محمد غنيم، وأحمد فايز عبد الحميد غيث، وهبة أحمد محمد سالم، والسيد محمد السيد عبد الرحمن، وأحمد فوزي محمد عوض، ومحمد السيد عبد الرؤوف، وشيماء سمير أمين مشعل بكلية الطب، وممدوح الغريب السيد، ورغدة عبدالحفيظ مطهر بكليه التربية، ومروة أمين ذكي بكلية التربية النوعية، وشيماء شعبان محمد الدسوقي بكلية طب الأسنان، وهيثم فهيم أحمد مجاهد، وإيمان عبد السلام الشيخ بكلية الآداب، ونجوى عماد عبدالحليم، ومحمد أبوزيد أمين، وميادة رمضان محمد محمد، وعمر سعد محمود وكوك، ومنى إبراهيم عبدالحميد بكلية التربية الرياضية.

ووافق المجلس، على التعيين في وظيفة مدرس لكل من عبد المنعم أحمد عبد المنعم بكلية طب الأسنان، وهبة عطفي السباعي نصير بكلية الصيدلة، ومحمد خالد محمد إدريس بكلية الحقوق، وعبد الرحمن محمد عبده الشهاوي، وروضة رمضان عبدالعاطي الغزالي، وأحمد محمد عبدالفتاح البنا بكلية الهندسة، وابتسام أبو المجد محمد أبو المجد بكلية الزراعة.

وجرت الموافقة على منح 31 درجة دبلوم، و85 درجة ماجستير، و58 درجة دكتوراه.