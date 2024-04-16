إضراب الصحفيين اليونانيين احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة

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بدأ الصحفيون اليونانيون، إضرابًا عن العمل لمدة 24 ساعة اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولم تبث الإذاعات أو شاشات التلفزيون أنباء، كما لم يتم تحديث المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت مواقعها.

وقالت أكبر نقابة صحفيين "إي اس أي إي أيه": "نحن نشهد سلسلة من ارتفاعات غير عادية متعاقبة للأسعار تتسبب في وضع خانق للأسر التي يتعرض دخلها للدمار".

كما لن يتم إصدار أي صحف غدا الأربعاء؛ بسبب الإضراب.

وقد بلغ معدل التضخم في اليونان 3.2% خلال مارس الماضي.

وقدرت صحيفة "تو فيما" اليونانية الأسبوعية، أنه يتعين على الشخص في اليونان دفع 50 يورو (53 دولارا) مقابل منتجات كانت تتكلف 37 يورو منذ عامين.