جوتيريش يدعو إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إلى "إصلاح شامل" للهيكل المالي العالمي وعلى وجه التحديد ، نهجه تجاه الديون.

وقال جوتيريش خلال مناقشة رفيعة المستوى بشأن القدرة على تحمل الديون والمساواة الاجتماعية والاقتصادية للجميع: "نحتاج إلى إيجاد طرق جديدة للدول للاقتراض بجرأة واستدامة في أوقات الحاجة"، مشيرا إلى ضرورة زيادة الإقراض بالعملات المحلية وتطوير أدوات دين جديدة وعمليات إعادة هيكلة أسرع وأكثر إنصافا.

وأوضح أنه قبل كل شيء، هناك حاجة إلى زيادة تمثيل الدول النامية عبر النظام المالي الدولي وكل قرار يتم اتخاذه، مضيفا: "إنهم بحاجة إلى مقعد على الطاولة، ويستحقون ذلك".

كما طالب جوتيريش ببذل جهود لإحياء تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لتمويل الدول النامية، والذي اتفق عليه قادة العالم في قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023.