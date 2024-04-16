 رئيس تونس: هناك من يتآمر علينا من خلف القضبان - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 3:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس تونس: هناك من يتآمر علينا من خلف القضبان

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
وكالات
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 3:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 3:05 ص

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، إن هناك من يتآمر على أمن الدولة حتى من وراء القضبان، وما زالت الأموال تتدفق عليهم من الخارج.


ودعا إلى وضع حد لكل الانفلاتات االتي تقع اليوم في تونس وخارجها.

وأضاف أن هناك من يريد ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات، لكن الدولة التونسية موحدة وسياستها واحدة، وقوانينها يجب أن تكون نافذة على الجميع.

وقال إنه لا يزال هناك من يتآمر على أمن الدولة وآن الأوان لمحاكمتهم محاكمة عادلة.

كذلك شدد سعيد على ضرورة التصدي للمخدرات والهجرة غير الشرعية وتحميل كل طرف مسؤوليته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك