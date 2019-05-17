الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة للاجتماع بالحكومة والمعارضة في فنزويلا

أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة إلى كاراكاس للعمل على وضع أساس لإجراء انتخابات جديدة تهدف إلى حل الأزمة الطاحنة في فنزويلا.

ومن المقرر أن يقدم ممثلون عن مجموعة الاتصال الدولية، وهي مبادرة تضم ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأربع دول من أمريكا اللاتينية، مقترحات لأعضاء نظام الرئيس نيكولاس مادورو الاستبدادي، وللمعارضة، الخميس والجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ولم يتم الإعلان عن الخطط، لكن مايا كوتشيانيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، قالت في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن مجموعة الاتصال الدولية سعت لإيجاد "حل ديمقراطي ومناقشة طريقة ممكنة للمضي قدما بهدف تهيئة الظروف لمسار انتخابي يتم التفاوض عليه".