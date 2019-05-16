عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر أكبر تمثال لطائر في العالم.

ويقع هذا التمثال الضخم في ولاية كيرالا بالهند، واستغرق بناؤه أكثر من ست سنوات.



