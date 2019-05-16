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بالفيديو.. شاهد أكبر تمثال لطائر في العالم

نور رشوان
نشر فى : الخميس 16 مايو 2019 - 1:33 م | آخر تحديث : الخميس 16 مايو 2019 - 1:33 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر أكبر تمثال لطائر في العالم.
ويقع هذا التمثال الضخم في ولاية كيرالا بالهند، واستغرق بناؤه أكثر من ست سنوات.



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