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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر أكبر تمثال لطائر في العالم.ويقع هذا التمثال الضخم في ولاية كيرالا بالهند، واستغرق بناؤه أكثر من ست سنوات.