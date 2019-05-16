الاتحاد الأوروبي يغرم خمسة بنوك لمشاركتها في تكتلات احتكارية لتداول العملات

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن فرض غرامتين تصل قيمتهما معا إلى 07ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار) على خمسة بنوك دولية عملاقة، وذلك لمشاركتها في تكتلات احتكارية للتداول الفوري للعملات الأجنبية.

وتقدر قيمة الغرامة الأولى بـ811 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، وبنك اسكتلندا الملكي (آر.بي.إس.)، وسيتي جروب، وجيه. بي. مورجان.

أما الغرامة الثانية فتقدر قيمتها بـ258 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، وبنك اسكتلندا الملكي (آر.بي.إس.)، وبنك "إم.يو.إف.جي" (المعروف سابقا باسم بنك طوكيو-ميتسوبيشي).

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بمعاملات التداول الفوري للعملات الأجنبية هو تداول العملة الذي يتم تنفيذه في نفس اليوم بسعر الصرف السائد.

وخلُص تحقيق للمفوضية إلى أن التجار الفرديين في هذه البنوك كانوا يتبادلون معلومات حساسة وأحيانا ينسقون الاستراتيجيات من خلال غرف دردشة عبر الإنترنت.

وذكرت المفوضية، في بيان، أن تبادل هذه المعلومات كان يساعد التجار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات عن أحوال السوق بشأن شراء وبيع العملات الموجودة في محافظهم وتوقيت هذا".

ومن المقرر أن يتحمل سيتي جروب وحده نحو 311 مليون يورو من الغرامة، يليه جيه. بي. مورجان (229 مليون يورو).